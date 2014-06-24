Мужчина «организовал для себя туалет возле урны в общественном месте Владивостока»
Ленинский суд Владивостока за неприличное поведение в общественном месте приговорил гражданина Узбекистана Одила Яхшибой к аресту на 10 суток.
Как сообщают "Вести:Приморье" со сылкой на интернет-ресурс "Золотой мост", 27 июля 2018 года сотрудниками полиции в Ленинском районе Владивостока был задержан мужчина который справлял нужду прямо возле урны. На процессуальном языке это называется «организовал для себя туалет возле урны в общественном месте». Уже утром следующего дня в Ленинском районном суде, куда нарущителя доставили для разбирательства, выяснилось – уроженец Узбекистана нигде не работает, и уже неоднократно привлекался к административной ответственности в 2017 году. А раз он на путь исправления не встал – судья отправила его прямиком в спецприемник.
Ранее "Вести:Приморье" сообщали, что "Жители Уссурийска разыскивают хулигана, который справил нужду в лифте." (см. фото 2)
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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