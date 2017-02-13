Более 11 лет тюрьмы получил житель Владивостока, испытавший самодельное оружие на прохожем

Ленинским районным судом г. Владивостока вынесен приговор жителю краевого центра 1991 года рождения. Он осужден за убийство и незаконные хранение, изготовление боеприпасов и взрывчатых веществ.

Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру, преступление совершено в ночное время суток в районе ул. Горной в городе Владивостоке.

Фигурант решил совершить убийство человека, которого он встретил в районе проезжей части ул. Горной, чтобы проверить оружие, сделанное его собственными руками. Подойдя к мужчине со спины, злоумышленник прицельно выстрелил ему в голову и убил.

При нападении он использовал оружие, которое самостоятельно изготовил ранее из пневматического пистолета и деталей огнестрельного оружия ограниченного поражения. В ходе следствия фигурант пояснял, что решил совершить преступление, чтобы проверить боеспособность переделанного им оружия.

В дальнейшем при обыске по месту его проживания сотрудниками уголовного розыска обнаружено самодельное взрывчатое вещество. Кроме этого, по сообщению фигуранта, правоохранители изъяли со дна озера переделанный им пистолет, использованный при совершении убийства, который в дальнейшем был исследован экспертами-баллистами.

Признав подсудимого виновным в совершении указанных преступлений, суд назначил ему за содеянное (с учетом смягчающих обстоятельств, в т.ч. активного способствования раскрытию преступления) 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Судебная коллегия по уголовным делам Приморского краевого суда согласилась с доводами апелляционного представления государственного обвинителя о наличии в действиях осужденного отягчающего наказание обстоятельства – совершение преступления (убийства) с использованием оружия, которое не было учтено судом 1 инстанции при назначении наказания.

Удовлетворив представление прокурора, апелляционная инстанция определила осужденному для отбытия 11 лет 5 месяцев лишения свободы.

Приговор считается вступившим в законную силу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]