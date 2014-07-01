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Детская краевая больница пополнилась уникальным оборудованием

Детская краевая больница пополнилась уникальным оборудованием

Фото: Глеб Ильинский («Приморская газета»)

Современное многофункциональное оборудование поступило на службу в краевую детскую клиническую больницу №1. Новый аппарат для мониторирования электрической активности мозга с функцией амплитудо-интегрированной электроэнцелографии – это уникальный комплекс, который уже функционирует в краевом неонатальном центре при детской больнице.

Как сообщили «Вестям: Приморье» в департаменте здравоохранения, благодаря современной методике медицинской помощи, которую теперь оказывают врачи неонатального центра Приморья, уже спасена жизнь первому малышу, рожденному с тяжелейшей асфиксией.

По словам заведующего центром Андрея Выхрестюка, появление такого аппарата серьезно повысило качество оказания медицинской помощи новорожденным Приморья.

Сегодня на Дальнем Востоке только краевая детская клиническая больница №1 владеет современным инструментом для мониторирования электрической активности мозга с целью выявления патологических изменений церебральной функции и гипоксически-ишемической энцефалопатии новорожденных.  Это оборудование было поставлено в детскую в прошлом году за счет бюджета края.


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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