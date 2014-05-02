Приморец приторговывал самодельными ножами

Сотрудники Находкинского линейного отдела МВД России на транспорте задержали 44-летнего жителя поселка Врангель. Его подозревают в незаконном сбыте ножа, изготовленного самодельным способом за семь тысяч рублей.

Транспортными полицейскими по месту жительства гражданина был обнаружен еще один нож, изготовленный кустарным способом, а в гараже инструменты для изготовления холодного оружия. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на транспортную полицию.

Отделением дознания Находкинского линейного отдела МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 222 и ч. 4 ст. 223 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]