Приморец приторговывал самодельными ножами
Сотрудники Находкинского линейного отдела МВД России на транспорте задержали 44-летнего жителя поселка Врангель. Его подозревают в незаконном сбыте ножа, изготовленного самодельным способом за семь тысяч рублей.
Транспортными полицейскими по месту жительства гражданина был обнаружен еще один нож, изготовленный кустарным способом, а в гараже инструменты для изготовления холодного оружия. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на транспортную полицию.
Отделением дознания Находкинского линейного отдела МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 222 и ч. 4 ст. 223 Уголовного кодекса Российской Федерации.
В отношении обвиняемого избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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