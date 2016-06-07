Россия и Китай планируют учредить фонд регионального развития

На четвертом Восточном экономическом форуме планируется объявить об официальном учреждении российско-китайского фонда регионального развития объемом 100 млрд юаней, сообщает РИА «Новости».

О таком намерении рассказал секретарь Китайской ассоциации по развитию предприятий за рубежом (CODA) Хэ Чжэньвэй. Он пояснил, что «Государственный совет по реформам и развитию 7 июня официально ратифицировал создание фонда регионального развития». Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Минвостокразвития.

О создании фонда для развития регионального сотрудничества между российским Дальним Востоком и северо-восточными районами Китая было впервые объявлено в мае 2017 года по итогам форума «Один пояс — один путь». «Ранее объявлялось о планах по созданию этого фонда. Официальная ратификация создания этого фонда — большое событие для двух стран», – уточнил Хэ Чжэньвэй. По его словам, фонд направлен на развитие двухстороннего регионального сотрудничества, однако средства в него выделяются только китайской стороной. «Это также тесно связано с Россией, потому что управляющая фондом компания уже зарегистрировала в Москве предприятие. Это предприятие будет отвечать за отбор проектов», – сказал генсек CODA.

Напомним, четвертый Восточный экономический форум пройдет 11-13 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский.



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]