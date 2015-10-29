«Вести: Приморье»: Агрессивная собака второй год терроризирует жителей одной из улиц Владивостока

Жители Владивостока бьют тревогу. На улице Волкова, 3 собака второй год подряд нападает на людей и чуть не загрызла пожилую женщину. Без поводка и намордника охотничьего пса выгуливает ребенок. Жалобы хозяйка агрессивного животного игнорирует. Люди боятся выходить из дома. Сколько людей уже пострадало, и почему нет управы на хозяев агрессивной собаки? Репортаж об этом смотрите в программе «Вести: Приморье» в 21.45 на телеканале «Россия-1».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]