«Вести: Приморье»: Агрессивная собака второй год терроризирует жителей одной из улиц Владивостока
Жители Владивостока бьют тревогу. На улице Волкова, 3 собака второй год подряд нападает на людей и чуть не загрызла пожилую женщину. Без поводка и намордника охотничьего пса выгуливает ребенок. Жалобы хозяйка агрессивного животного игнорирует. Люди боятся выходить из дома. Сколько людей уже пострадало, и почему нет управы на хозяев агрессивной собаки? Репортаж об этом смотрите в программе «Вести: Приморье» в 21.45 на телеканале «Россия-1».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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