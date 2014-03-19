Андрей Тарасенко посетил Хасанский район. Видеорепортаж
Рабочие поездки по краю Андрея Тарасенко продолжаются. 6 августа глава региона посетил Хасанский район. С местными жителями обсуждались вопросы ремонта и реконструкции дорог, развития туристического потенциала района, ЖКХ и многие другие.
На рабочей встрече в Хасанском районе с главой края обсудили не мало вопросов. Первой и приоритетной темой стало строительство нового зернового терминала в бухте Троицы. Проект считается перспективным благодаря близости порта к границам ведущих стран Азии. На сегодняшний день главной потребностью терминала остается энергетика. Решение проблемы Андрей Тарасенко видит в строительстве ТЭЦ, мощности которой упростят подключение предприятий.
А вот в поселке Славянка насущным вопрос для жителей является строительство Физкультурно-оздоровительного центра. Проект разрабатывается уже не один год, однако дальше планов дело не идет. Вице-губернатор Павел Серебряков заверил, что до конца этого года ФОК выйдет на торги, после чего и начнется строительство. В краевом бюджете финансирование объекта уже заложено.
В зале администрации Славянки на встрече с депутатами, общественниками и руководителями предприятий Андрей Тарасенко вручил жителям района краевые награды — памятные знаки к 80-летию Приморского края. Нагрудные значки получили люди за трудовые успехи и достижения в профессии, а ведущие предприятия удостоили медалью.
Рабочие визиты по городам и муниципалитетам Андрея Тарасенко продолжатся. На очереди врио губернатора город Лесозаводск и Кировский район.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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