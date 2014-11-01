Во Владивостоке завершил свой маршрут сильный духом путешественник. Он проехал всю Россию автостопом, несмотря ни на какие преграды, в том числе отсутствие зрения. Владимир Васкевич провел встречу в приморской краевой библиотеке для слепых и рассказал, как решился на экстремальное путешествие.

Проехать всю Россию, тем более, автостопом — затея не из простых. Особенно для незрячего человека. Владимир Васкевич слеп с рождения, но это не мешает ему путешествовать и самореализовываться. За полтора месяца он пересек страну от Калининграда до Владивостока.

Владимир Васкевич, путешественник: «Переехать нашу большую страну была моя мечта. Мне интересно изучать национальности, культуру, пробовать разную кухню и знакомиться с местными жителями».

Десять тысяч километров он преодолел в одиночку, без сопровождающего. Помогал райдшеринг — поиск попутчиков на авто через интернет. В 16 городах проводил мероприятия, где рассказывал, как преодолеть себя и начать путешествовать без страха и больших затрат. Сложности, конечно, возникали. Рассказывает, что доступная среда в России не особо развита, но плюсы есть.

Владимир Васкевич, путешественник: «Удобно, что большинство городов построено по Ленинградскому проекту, то есть много прямоугольных, перпендикулярных перекрестков под 90 градусов. Для незрячих чем перпендикулярнее, чем прямее улицы, тем лучше».

Владимир работает учителем математики и информатики в школе для слабовидящих в Верхней Пышме Свердловской области. Много путешествует и даже занимается парусным спортом.

Владимир Васкевич, путешественник: «Путешествие для меня — это развитие, для меня — это эмоции моих попутчиков. И, самое главное, для меня — это опыт и новые впечатления».

Владимир не просто живет полноценной жизнью, но и активно помогает незрячим. Проводит тренинги и даже написал книгу.

Юрий Попов, житель г. Владивостока: «То, что он такой герой, то, что он такой уверенный, это, конечно, восхищает, понятное дело».

Планы у Владимира Васкевича серьезные — съемки художественного фильма и кругосветное путешествие.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]