Жителям микрорайона Эгершельд во Владивостоке вернут альтернативный проезд

Открыть движение автотранспорта на участке улицы Станюковича от дома №28 до дома №37 планируется 15 августа. Жителям микрорайона Эгершельд вернётся альтернативный проезд. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Представители подрядной организации ООО «Каскад-Строй» доложили, что работы по возведению подпорной стены многоуровневой парковки, которая служит опорой для проезжей части дороги полностью завершены, грунты выдержали двойную нагрузку по сравнению с нормативной. Полностью восстановлена пешеходная зона, заканчивается устройство щебёночного основания дороги и, как только позволит погода, будет уложено два слоя асфальтобетонного покрытия.

Двустороннее автомобильное движение строители постараются запустить здесь 15 августа, а к 1 сентября завершат все строительные работы.

По улице Станюковича будут установлены дорожные знаки, ограничивающие остановку и стоянку автотранспорта вдоль дороги. Это позволит избежать массовой парковки личного автотранспорта и сужения проезжей части до одной полосы, и тем самым организовать беспрепятственное движение по улице Станюковича.

Напомним, что в результате обрушения подпорной стены на строительной площадке жилого комплекса в феврале прошлого года была разрушена дорога и повреждена теплотрасса. В ноябре 2017 года на участке улицы Станюковича было открыто одностороннее движение по направлению от дома №1 к дому №37 по ул. Станюковича для легкового транспорта. Теперь для автомобилистов вернется полноценный двусторонний проезд.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]