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Приморец похитил свыше 600 противоугонов с железной дороги

Приморец похитил свыше 600 противоугонов с железной дороги

В Приморском крае  мировой судья вынес приговор в отношении 27-летнего, ранее не судимого,  жителя поселка Сибирцево. Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на транспортных полицейских, мужчина совершил  хищение  свыше 600 противоугонов  с действующего железнодорожного пути в районе 9 км перегона ст.Сибирцева- ст.Вассиановка.

Сотрудники уголовного розыска ЛО МВД России на станции Уссурийск  при обследовании одного из  пунктов приема металлолома Черниговского района обнаружили похищенное.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи правопорядка задержали подозреваемого и установили, что он использовал кувалду для выбивания противоугонов, личный автомобиль и собственный гараж, куда складывать железнодорожные детали.

Сумма ущерба, нанесенная ОАО «РЖД», превысила восемь тысяч рублей.

Дознавателями ЛО МВД России на ст. Уссурийск в суд было направлено уголовное дело.

В ходе судебного заседания суд учел признание вины  подсудимым,  раскаяние в содеянном,  полное возмещение им материального ущерба, положительные характеристики участкового, и назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 120 часов.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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