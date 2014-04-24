Приморец похитил свыше 600 противоугонов с железной дороги
В Приморском крае мировой судья вынес приговор в отношении 27-летнего, ранее не судимого, жителя поселка Сибирцево. Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на транспортных полицейских, мужчина совершил хищение свыше 600 противоугонов с действующего железнодорожного пути в районе 9 км перегона ст.Сибирцева- ст.Вассиановка.
Сотрудники уголовного розыска ЛО МВД России на станции Уссурийск при обследовании одного из пунктов приема металлолома Черниговского района обнаружили похищенное.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи правопорядка задержали подозреваемого и установили, что он использовал кувалду для выбивания противоугонов, личный автомобиль и собственный гараж, куда складывать железнодорожные детали.
Сумма ущерба, нанесенная ОАО «РЖД», превысила восемь тысяч рублей.
Дознавателями ЛО МВД России на ст. Уссурийск в суд было направлено уголовное дело.
В ходе судебного заседания суд учел признание вины подсудимым, раскаяние в содеянном, полное возмещение им материального ущерба, положительные характеристики участкового, и назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 120 часов.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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