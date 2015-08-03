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Последствия обрушения плит в доме на ул. Пролетарская, 106 в Уссурийске устранены

Последствия обрушения плит в доме на ул. Пролетарская, 106 в Уссурийске устранены

Фото: Администрация ПК

Подрядная организация устранила последствия обрушения плит в доме на улице Пролетарская, 106 в Уссурийске. Инцидент произошел в июле: в ходе капитального ремонта крыши произошло обрушение двух плит перекрытия технического этажа дома. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

На поиск и доставку в Уссурийск плит ушло три недели. В это время подрядчик производил ремонтные работы на другой половине крыши. Здесь смонтированы стропила, выполнена обрешетка и установлена подкровельная пароизоляция, что предотвратит попадание осадков в жилые помещения до того, как будет установлен профилированный лист.

Сейчас компания готова завершить работы на оставшейся части кровли.

Напомним, по факту обрушения плит перекрытия Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края вынес подрядной организации предписание об устранении последствий инцидента. Также руководству компании указано на необходимость соблюдать нормы и правила проведения строительных работ.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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