Средний доход приморца — около 35 тыс. рублей в месяц

Величина прожиточного минимума за II квартал 2018 года в среднем на душу населения, в целом по Приморскому краю, установлена постановлением Администрации Приморского края № 364-па от 03.08.2018 года в размере 12457 рублей, в том числе по социально-демографическим группам: трудоспособное население – 13117 рублей, пенсионеры – 9988 и дети (от 0 до 15 лет включительно) – 13689 рублей.

Среднедушевой денежный доход населения за II квартал 2018 года, по оценке, достиг 34644 рубля в месяц, что составляет 2.8 прожиточного минимума.

Суммарная величина денежного дохода, обеспечивающего прожиточный минимум семьям различного состава

(на семью; рублей в месяц)

II квартал 2018 Справочно I квартал 2018 II квартал 2017 Семьи, состоящие из 2 человек: 2 трудоспособных 26234 25718 26382 2 пенсионеров 19976 19562 20048 1 трудоспособного и 1 ребенка 26806 26223 26744 Семьи, состоящие из 3 человек: 3 трудоспособных 39351 38577 39573 2 трудоспособных и 1 ребенка 39923 39082 39935 2 трудоспособных и 1 пенсионера 36222 35499 36406 1 трудоспособного и 2 детей 40495 39587 40297 1 трудоспособного, 1 пенсионера и 1 ребенка 36794 36004 36768 Семьи, состоящие из 4 человек: 2 трудоспособных и 2 пенсионеров 46210 45280 46430 2 трудоспособных и 2 детей 53612 52446 53488 2 трудоспособных, 1 пенсионера и 1 ребенка 49911 48863 49959 1 трудоспособного и 3 детей 54184 52951 53850 1 трудоспособного, 1 пенсионера и 2 детей 50483 49368 50321

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]