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Средний доход приморца — около 35 тыс. рублей в месяц

Средний доход приморца — около 35 тыс. рублей в месяц

Фото: Амур.инфо

Величина прожиточного минимума за II квартал 2018 года в среднем на душу населения, в целом по Приморскому краю, установлена постановлением Администрации Приморского края № 364-па от 03.08.2018 года в размере 12457 рублей, в том числе по социально-демографическим группам: трудоспособное население – 13117 рублей, пенсионеры – 9988 и дети (от 0 до 15 лет включительно) – 13689 рублей.

Среднедушевой денежный доход населения за II квартал 2018 года, по оценке, достиг 34644 рубля в месяц, что составляет 2.8 прожиточного минимума.

Суммарная величина денежного дохода, обеспечивающего прожиточный минимум семьям различного состава

(на семью; рублей в месяц)

 

II квартал 2018

Справочно

I квартал 2018

II квартал 2017

Семьи, состоящие из 2 человек:

 

 

 

2 трудоспособных

26234

25718

26382

2 пенсионеров

19976

19562

20048

1 трудоспособного и 1 ребенка

26806

26223

26744

Семьи, состоящие из 3 человек:

 

 

 

3 трудоспособных

39351

38577

39573

2 трудоспособных и 1 ребенка

39923

39082

39935

2 трудоспособных и 1 пенсионера

36222

35499

36406

1 трудоспособного и 2 детей

40495

39587

40297

1 трудоспособного, 1 пенсионера и 1 ребенка

36794

36004

36768

Семьи, состоящие из 4 человек:

 

 

 

2 трудоспособных и 2 пенсионеров

46210

45280

46430

2 трудоспособных и 2 детей

53612

52446

53488

2 трудоспособных, 1 пенсионера и 1 ребенка

49911

48863

49959

1 трудоспособного и 3 детей

54184

52951

53850

1 трудоспособного, 1 пенсионера и 2 детей

50483

49368

50321
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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