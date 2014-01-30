Средний доход приморца — около 35 тыс. рублей в месяц
Величина прожиточного минимума за II квартал 2018 года в среднем на душу населения, в целом по Приморскому краю, установлена постановлением Администрации Приморского края № 364-па от 03.08.2018 года в размере 12457 рублей, в том числе по социально-демографическим группам: трудоспособное население – 13117 рублей, пенсионеры – 9988 и дети (от 0 до 15 лет включительно) – 13689 рублей.
Среднедушевой денежный доход населения за II квартал 2018 года, по оценке, достиг 34644 рубля в месяц, что составляет 2.8 прожиточного минимума.
Суммарная величина денежного дохода, обеспечивающего прожиточный минимум семьям различного состава
(на семью; рублей в месяц)
|
|
II квартал 2018
|
Справочно
|
I квартал 2018
|
II квартал 2017
|
Семьи, состоящие из 2 человек:
|
|
|
|
2 трудоспособных
|
26234
|
25718
|
26382
|
2 пенсионеров
|
19976
|
19562
|
20048
|
1 трудоспособного и 1 ребенка
|
26806
|
26223
|
26744
|
Семьи, состоящие из 3 человек:
|
|
|
|
3 трудоспособных
|
39351
|
38577
|
39573
|
2 трудоспособных и 1 ребенка
|
39923
|
39082
|
39935
|
2 трудоспособных и 1 пенсионера
|
36222
|
35499
|
36406
|
1 трудоспособного и 2 детей
|
40495
|
39587
|
40297
|
1 трудоспособного, 1 пенсионера и 1 ребенка
|
36794
|
36004
|
36768
|
Семьи, состоящие из 4 человек:
|
|
|
|
2 трудоспособных и 2 пенсионеров
|
46210
|
45280
|
46430
|
2 трудоспособных и 2 детей
|
53612
|
52446
|
53488
|
2 трудоспособных, 1 пенсионера и 1 ребенка
|
49911
|
48863
|
49959
|
1 трудоспособного и 3 детей
|
54184
|
52951
|
53850
|
1 трудоспособного, 1 пенсионера и 2 детей
|
50483
|
49368
|
50321
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
28.10.2015 Прожиточный минимум изменился в Приморском крае
-
05.06.2015 Прожиточный минимум в России вырос на 17 процентов
-
19.01.2015 За прошлый год прожиточный минимум в Приморье вырос почти на 10 процентов
-
24.09.2014 В Приморье увеличен прожиточный минимум для пенсионеров на 2015 год
-
30.04.2014 В Приморье увеличен размер прожиточного минимума
-
30.01.2014 В Приморье рассчитали новый прожиточный минимум
Добавить комментарий