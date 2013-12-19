Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 09:08
  0

Женщина-пешеход погибла под колесами автомобиля во Владивостоке на оживленной дороге

Женщина-пешеход погибла под колесами автомобиля во Владивостоке на оживленной дороге

Фото: newsvl.ru

Вечером в среду, 8 августа, в районе остановки «Некрасовская» во Владивостоке водитель Subaru Impreza сбил женщину. От удара она скончалась на месте происшествия. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru.

Водитель Impreza двигался по улице Некрасовской в сторону Гоголя в плотном потоке. По предварительной информации, в районе дома №59 водитель не успел среагировать на внезапно появившегося перед ним пешехода и сбил женщину. Прибывшие медики уже ничем не смогли ей помочь, от полученных травм она скончалась на месте.

Стоит отметить, что столкновение произошло примерно в 15 метрах от надземного пешеходного перехода. Выяснить, что делала женщина на проезжей части и разобраться во всех обстоятельствах ДТП предстоит сотрудникам полиции.

Женщина-пешеход погибла под колесами автомобиля во Владивостоке на оживленной дороге

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:






Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря