Женщина-пешеход погибла под колесами автомобиля во Владивостоке на оживленной дороге
Вечером в среду, 8 августа, в районе остановки «Некрасовская» во Владивостоке водитель Subaru Impreza сбил женщину. От удара она скончалась на месте происшествия. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru.
Водитель Impreza двигался по улице Некрасовской в сторону Гоголя в плотном потоке. По предварительной информации, в районе дома №59 водитель не успел среагировать на внезапно появившегося перед ним пешехода и сбил женщину. Прибывшие медики уже ничем не смогли ей помочь, от полученных травм она скончалась на месте.
Стоит отметить, что столкновение произошло примерно в 15 метрах от надземного пешеходного перехода. Выяснить, что делала женщина на проезжей части и разобраться во всех обстоятельствах ДТП предстоит сотрудникам полиции.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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