Приморские таможенники вывели на чистую воду компанию из Москвы

1,1 млн рублей недоплатила в федеральный бюджет московская фирма. Компания подала в Находкинскую таможню недостоверные сведения о ввезенном нефтегазовом оборудовании, что повлияло на размер таможенных платежей. Находкинские таможенники выявили правонарушение, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Наталью Сабадаш, представителя Находкинской таможни.

В порт Восточный из Индии в адрес московской компании было ввезено оборудование для использования на нефтегазовых месторождениях. В таможенной декларации фирма заявила о ввозе частей бурильных машин. Однако результаты экспертизы показали, что ввезенные товары не являются элементами бурильных машин. Недостоверные сведения повлекли за собой занижение таможенных платежей на 1,1 млн рублей.

Находкинская таможня возбудила дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 16.2 КоАП России (заявление недостоверных сведений).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]