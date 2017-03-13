Полиция устанавливает причины ДТП со смертельным исходом на улице Некрасовской во Владивостоке
В полицию Владивостока поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе дома №59 на улице Некрасовская. Установлено, что 34-летний водитель автомобиля «Субару Импреза», двигаясь со стороны проспекта 100-лет Владивостоку в направлении Гоголя, совершил наезд на 24-летнюю девушку-пешехода, находившуюся на проезжей части.
В результате автоаварии девушка получила тяжелые травмы, от которых скончалась на месте происшествия, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
Стаж вождения водителя «Субару Импреза» составляет 15 лет. Медицинское освидетельствование показало, что в момент происшествия он был трезв.
В текущем году мужчина привлекался к административной ответственности по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ (выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления).
Назначено проведение ряда экспертиз. По факту дорожно-транспортного происшествия полиция проводит проверку.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
04.06.2018 Три человека погибли в ДТП на выходных в Приморье
-
15.01.2018 Четыре человека погибли в ДТП в Приморье за прошедшие сутки
-
28.11.2017 Пешеход погиб в ДТП во Владивостоке
-
08.11.2017 Полиция проводит проверки по фактам ДТП со смертельным исходом в Приморье
-
25.09.2017 За три дня в крае произошло четыре ДТП со смертельным исходом
-
13.03.2017 В ГАИ Владивостока рассказали о подробностях автоаварии на Окатовой
Добавить комментарий