Новости Экономика

QR Код этой страницы
Сегодня, 12:30
  0

В Приморье прокуратура добилась выплаты долгов по зарплате на 285 млн руб. работникам предприятий

В Приморье прокуратура добилась выплаты долгов по зарплате на 285 млн руб. работникам предприятий

Фото: NovostiVolgograda.ru

Долги по зарплате почти на 285 млн руб. выплачены работникам предприятий Приморья после вмешательства прокуроров. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс».

В интересах работников направлено около 4 тыс. исков и представлений, что позволило погасить долги по зарплате на общую сумму почти 285 млн руб., сообщил исполняющий обязанности прокурора Приморья Вячеслав Шайбеков в четверг на расширенном заседании коллегии прокуратуры края, где обсуждались итоги работы надзорного ведомства региона в первом полугодии.

Так, полностью выплачены долги перед трудовыми коллективами 10 организаций, в том числе, находящихся в различных стадиях банкротства.

Шайбеков отметил, что долги по зарплате в крае сокращаются, общий размер задолженности к концу полугодия снизилась более чем на 75 млн руб. В то же время Приморье по-прежнему среди лидеров по задолженностям по зарплате.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:






Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря