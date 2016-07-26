В Приморье прокуратура добилась выплаты долгов по зарплате на 285 млн руб. работникам предприятий
Долги по зарплате почти на 285 млн руб. выплачены работникам предприятий Приморья после вмешательства прокуроров. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс».
В интересах работников направлено около 4 тыс. исков и представлений, что позволило погасить долги по зарплате на общую сумму почти 285 млн руб., сообщил исполняющий обязанности прокурора Приморья Вячеслав Шайбеков в четверг на расширенном заседании коллегии прокуратуры края, где обсуждались итоги работы надзорного ведомства региона в первом полугодии.
Так, полностью выплачены долги перед трудовыми коллективами 10 организаций, в том числе, находящихся в различных стадиях банкротства.
Шайбеков отметил, что долги по зарплате в крае сокращаются, общий размер задолженности к концу полугодия снизилась более чем на 75 млн руб. В то же время Приморье по-прежнему среди лидеров по задолженностям по зарплате.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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