«Нефть» льется из кранов в одном из домов в Лучегорске

Жительница поселка Лучегорск была очень удивлена утром в четверг, 9 августа, включим в ванной кран с горячей водой. Из смесителя вместо прозрачной жидкости потекла черная жижа, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм primorye_online.

Как говорит сама женщина, ей пришлось принять холодный душ и пойти на работу, ломая голову о том, «что это было, просто грязь или нефть, а что, а вдруг!»

Комментаторы к записи соревнуются в остроумии:

olga_maltseva__: Везёт кому то, нефть... А у нас просто вода бежит.

alexey.gudkov: Кока-Кола.

liubov_ishchenko: Кто ж вам нефть к водопроводу подключит?

lisa_alisa_vdk: Нафиг работа, когда из крана нефть хлещет.

Один из подписчиков паблика говорит, что в Сибирцево похожая ситуация с водой:

archik.1994.06: В Сибирцево тоже цветная вода. То желая, то красная, то синяя, то черная. Я уже боюсь кран открывать 🙈 Так что вы не одиноки.

А кто-то советует набрать черную воду в банку и с ней наведаться в прокуратуру.

Вместе с тем, как сообщает Роспотребнадзор, в июле 2018 года в Приморском крае были проведены исследования качества питьевой воды. По результатам лабораторного исследования воды систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения процент проб, не отвечающих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, составил 4,46%. Это практически на уровне аналогичного периода предыдущего года (в июле 2017 года – 4,24%). Степень эпидемиологической опасности воды оценивалась как средняя.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]