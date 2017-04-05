Сквер Анны Щетининой во Владивостоке начнут восстанавливать в этом году
Сквер имени Анны Щетининой во Владивостоке в районе улицы Крыгина, 80, начнут восстанавливать уже в этом году. На первом этапе будет проведено укрепление откоса, на втором — восстановление благоустройства видовой площадки. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Уже проведены инженерно-геологические изыскания, на их основе разработан проект укрепления откоса сквера, проводятся проверки сметных расчётов.
Работы по возведению укрепляющих конструкций планируется завершить в декабре текущего года. Отрицательные температуры воздуха при проведении таких видов работ не помеха. Вторым этапом работ станет благоустройство видовой площадки.
«Вести: Приморье» рассказывали о разрушениях, которым подвергся сквер им. Щетининой в своем репортаже «Сквер Анны Щетининой во Владивостоке «уходит в море».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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