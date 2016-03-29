ДВЗ «Звезда» и «Роснефть» предпримут отзыв судебного иска к «Интерфаксу»
«Роснефть» и информационное агентство «Интерфакс» достигли договоренности о внесудебном урегулировании исковых требований дальневосточного завода «Звезда» к «Интерфаксу», касающихся публикации информационного материала о строительстве судостроительного завода «Звезда». Об этом сообщается в совместном пресс-релизе, передает «Вести: Приморье» со ссылкой на ТАСС.
27 июня агентство опубликовало материал со ссылкой на источник, в котором сообщалось, что при строительстве крупнейшей российской судоверфи «Звезда» в Приморье было похищено около 7,5 млрд рублей, а расследование уголовного дела длится уже четыре года. «Роснефть» в тот же день выпустила заявление о том, что факты хищений в АО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» (ДЦСС, управляет заводом «Звезда») были выявлены более четырех лет назад, до момента вступления консорциума «Роснефти», Газпромбанка и «Роснефтегаза» в капитал ДЦСС. «Роснефть» сообщала, что расследование началось с возбуждения в октябре 2013 года уголовного дела по факту завышения стоимости ремонта боевых кораблей и продолжается до сих пор при активном участии менеджмента судостроительного комплекса и службы безопасности «Роснефти».
«По итогам внутренней проверки агентство «Интерфакс» установило, что при подготовке новостного материала было допущено нарушение информационного стандарта группы «Интерфакс». В частности, корреспондент не обратился в пресс-службы ДВЗ «Звезда» и НК «Роснефть» за комментарием, лишив, таким образом, компании возможности оперативно высказать свою позицию по данному вопросу», - говорится в пресс-релизе.
Отмечается, что агентство самостоятельно предприняло действия, направленные на исправление допущенных нарушений, и принесло извинения руководству ДВЗ «Звезда» и «Роснефти» за некорректную подачу материала.
В ДВЗ «Звезда» считают, что оснований для дальнейшего судебного разбирательства нет, и предпримут действия по отзыву судебного иска.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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