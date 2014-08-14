В избиркоме Приморья прошла жеребьевка эфирного времени для размещения предвыборной агитации

9 августа в крайизбиркоме прошла жеребьевка бесплатного эфирного времени ГТРК «Владивосток» для размещения предвыборной агитации. Между зарегистрированными кандидатами в губернаторы Приморья распределили бесплатные отрезки для выступлений на теле- и радиоканалах — каждому один час на каждом канале.

Евгений Оленев, заместитель директора, начальник службы информационных программ ГТРК «Владивосток»: «Половина этого времени будет отдана на агитацию и половина — на совместные агитационные мероприятия — то есть дебаты. Они начнутся в нашем эфире 13 августа и продлятся две недели. Поэтому я предлагаю всем наши зрителям и слушателям смотреть программу теле- и радиопередач, которая будет опубликована у нас на сайте».

Напомним, что 9 сентября в Приморье состоятся досрочные выборы губернатора. В этот же день в крае пройдут свыше 40 избирательных компаний. Жители Приморья будут голосовать за глав сельских и городских поселений, депутатов Законодательного собрания и муниципальных дум.

Совместные агитационные мероприятия кандидатов в губернаторы Приморского края на теле-, радиоканалах ГТРК "Владивосток" пройдут 13,14,15,16,17,20,21,22,23,24 августа:

на телеканале Россия1" с 10.15 до 10.45

на телеканале "Россия 24" с 17.00 до 17.30

на радиоканале "Радио России" с 13.10 до 14.00

на радиоканале "Радио Маяк" с 18.00 до 18.30

на радиоканале "Вести FM" с 18.30 до 19.00

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]