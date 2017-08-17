Группа мотогонщиков пропала недалеко от Владивостока (фото)
7 августа трое мотоциклистов выехали из Уссурийска в район села Оленевод Надеждинского района и после этого их местонахождения неизвестно, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на @primpoisk25.
Среди пропавших Артём Маштаков, 1982 года рождения (фото 2), Иван Яковлев, 1986 года рождения (фото 3), Владимир Спиридонов, 1985 года рождения(фото 4).
Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении мужчин, просят позвонить по телефонам или написать на почту, указанным на фотографиях.
Представители ГУ МЧС РФ сообщили, что информация о пропаже мужчин пока не поступала.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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