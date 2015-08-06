Анонс на 10 августа

10 августа во Владивостоке с 13.30 до 15.30 в ресторане дальневосточной кухни «Порт Кафе» (ул. Комсомольская 11) пройдет фестиваль корейской культуры. Вход свободный.

10 августа во Владивостоке с 8.00 до 19.00 на центральной площади пройдет ярмарка.

10 августа во Владивостоке в 11.00 на стадионе гимназии №2 по адресу: Океанский проспект, 143, полицейские Приморского края и специалисты МКУ «Молодежный ресурсный центр» проведут акцию «Зарядка со стражем порядка». Участие — бесплатное.

10 августа г. Владивосток, с/к «Чемпион-1» (Партизанский пр-т, 44, ВГУЭС). Первенство Приморского края по настольному теннису среди спортсменов-инвалидов Примкрай ВОИ, посвященное 30-летию ВОИ. Начало в 10.00.

10 августа г. Владивосток, Спортивная набережная (около фонтана). Танцевальная фитнес-программа «Зумба фитнес». Начало в 18.00-19.00.

10-12 августа о. Русский, яхт-клуб «Ветераны и юнги флота». Парусная регата «Кубок Русского острова», крейсерские яхты всех классов.

10 августа — Международный день биодизеля.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]