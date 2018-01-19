«Наука 2.0»: Приморские ученые научатся исправлять неверный генетический код
В этой программе «Наука 2.0» Елена Штылина расскажет о том, как приморские ученые в жару совмещают отдых на море с интересным делом. Наши корреспонденты побывали на самой известной в стране морской биостанции и окунулись в романтику полевой практики!
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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