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В Уссурийске задержали работника торговой базы, подозреваемого в краже электроинструментов

В Уссурийске задержали работника торговой базы, подозреваемого в краже электроинструментов

В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило заявление 34-летнего местного жителя о краже электроинструментов с территории  торговой базы. Общий ущерб потерпевший оценил в 24 тысячи рублей. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК. 

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. Полицейские опросили заявителей, возможных очевидцев происшествия.

Установлено, что один из временных работников торговой базы, воспользовавшись выходным днем, через незапертое окно проник в один из боксов, откуда похитил электроинструменты.

Ориентировка с приметами злоумышленника и похищенного имущества была передана наружным нарядам полиции.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники патрульно-постовой службы задержали 29-летнего ранее судимого местного жителя. Подозреваемый доставлен в отдел полиции города Уссурийска, где дал признательные показания. Похищенное имущество изъято и возвращено владельцу.

Следователем отдела МВД России по городу Уссурийску возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину)

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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