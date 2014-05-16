В Уссурийске задержали работника торговой базы, подозреваемого в краже электроинструментов
В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило заявление 34-летнего местного жителя о краже электроинструментов с территории торговой базы. Общий ущерб потерпевший оценил в 24 тысячи рублей. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. Полицейские опросили заявителей, возможных очевидцев происшествия.
Установлено, что один из временных работников торговой базы, воспользовавшись выходным днем, через незапертое окно проник в один из боксов, откуда похитил электроинструменты.
Ориентировка с приметами злоумышленника и похищенного имущества была передана наружным нарядам полиции.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники патрульно-постовой службы задержали 29-летнего ранее судимого местного жителя. Подозреваемый доставлен в отдел полиции города Уссурийска, где дал признательные показания. Похищенное имущество изъято и возвращено владельцу.
Следователем отдела МВД России по городу Уссурийску возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину)
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
05.01.2018 Полицейские задержали жителя Уссурийска, подозреваемого в краже кислородных баллонов
-
10.09.2016 Инспекторы ППС задержали подозреваемого в краже детской коляски в Уссурийске
-
23.12.2015 Инспекторы патрульно-постовой службы задержали подозреваемого в совершении грабежа во Владивостоке
-
20.08.2014 Во Владивостоке полицейские задержали подозреваемого в серии краж из квартир
-
23.05.2014 В Находке сотрудники полиции задержали подозреваемого в грабеже
-
16.05.2014 Инспекторы ППС задержали жителя Владивостока, подозреваемого в краже
Добавить комментарий