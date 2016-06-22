Пропавшие в Приморье мотоциклисты найдены живыми

9 августа в 14.20 спасатели Приморской краевой поисково-спасательной службы нашли пропавших мотоциклистов в лесном массиве за Пушкинским полигоном. По словам старшего группы спасателей Рудольфа Дёмина, двое мотоциклистов в удовлетворительном состоянии, один мотоциклист, предварительно, с пищевым отравлением. Спасатели проводили поиск совместно с родственниками. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Юлию Козицкую, специалиста по связям с общественностью ГКУ Приморского края по пожарной безопасности, ГОЧС.

«Мы обнаружили пропавших мотоциклистов в лесном массиве, примерно в 10 километрах за Пушкинским полигоном. Ребята самостоятельно двигались по дороге. По их словам, они сбились с пути и не смогли определить правильное направление. Телефонная связь в этом районе отсутствует», - рассказал Рудольф Дёмин.

Напомним, что с 9 августа группа спасателей Приморской краевой поисково-спасательной службы в составе четырёх человек проводила поиски трёх мотоциклистов в Уссурийском городском округе. Кроме спасателей в поисках были задействованы волонтёры.

По предварительной информации, 8 августа в Управление по делам ГОЧС Уссурийского городского округа поступило заявление от гражданина о том, что его брат, 1982 года рождения, проживающий в городе Уссурийск, выехал 7 августа в лес с двумя товарищами на спортивных мотоциклах — въезд на спортивную трассу в населённый пункт Линевичи, выезд из трассы населённый пункт Оленевод. Домой не вернулись, на связь не выходят. Предварительный поиск результатов не дал.

В поисковых работах были задействованы 24 человека, 6 автомобилей, 2 квадроцикла, 4 мотоцикла и 1 квадрокоптер.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]