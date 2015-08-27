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Более 700 воспитанников центров содействия Приморья обрели семью в этом году

Более 700 воспитанников центров содействия Приморья обрели семью в этом году

Фото: downtown.ru

Региональный банк данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, сократился до 1 917 человек с начала 2018 года. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

По словам заместителя директора краевого департамента образования и науки Натальи Василянской, количество детей-сирот в Приморье продолжает снижаться.

«С начала 2018 года по настоящий момент на семейные формы устройства были переданы 719 детей, из них 129 – в приемную семью, 58 – на усыновление, устроены под опеку 473 ребенка, в кровные семьи возвращены 59 детей. Что касается вновь выявленных детей-сирот, благодаря активному межведомственному взаимодействию устроены почти 70% детей из этой категории – все они сразу попадают в семьи, минуя центры содействия семейному устройству», – рассказала она.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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