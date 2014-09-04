На военном аэродроме Центральная Угловая стоит гул самолетов. Но для тех, кто здесь служит, это почти как шум природы — к запредельным децибелам они давно привыкли.

Полтора десятка молодых лейтенантов — выпускников Краснодарского высшего военно-авиационного училища — в соответствии с приказом прибыли в Приморье. Теперь жить и Родине служить они будут под Владивостоком. Но прежде чем заступить на патрулирование и защиту воздушных границ России, им необходимо пройти ряд практических испытаний.

Александр Обрывалин, заместитель командира истребительного авиационного полка аэродрома Центральная Угловая: «Будут отработаны элементы простого пилотажа, взлета и посадки. Порядка 10—15 полетов, будет приниматься решение о допуске их к тренировкам на высотном перехватчике МИГ-31».

Практические занятия завершатся отработкой воздушного боя на средних и больших высотах и выполнением боевых стрельб. Выпускникам-пилотам сейчас всего около 22 лет, но уже к концу года эти парни приступят к настоящим боевым дежурствам в небе над Россией. Илья Алейник из Ейска мечтал об этом с детства.

Илья Алейник, лейтенант, командир корабля: «Сложный самолет в управлении, очень быстрый, надо привыкать. И очень огромный. Не важно, на каком самолете, главное — летать! А если выбирать — то самое лучшее! Это самый сложный тип самолета. Теперь это дело принципа — его освоить!»

МИГ-31БМ в странах НАТО называют «Лисья гончая». На скорости 400 километров в час он стремится в небо со взлетно-посадочной полосы. Уже за плотным слоем облаков лучший в мире всепогодный российский истребитель-перехватчик пока еще лейтенанты воздушно-космических сил разгоняют до максимальной — 3000 километров в час. Своим коллегам-пилотам они всегда желают долгой летной жизни.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]