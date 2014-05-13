Во Владивостоке «Тойота Краун» врезался в столб — водитель погиб, пассажир госпитализирован
ДТП со смертельным исходом произошло во Владивостоке на проспекте Столетия, на выезде из города, в районе остановки «Магнитогорская». Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
На место происшествия прибыли сотрудники ГАИ и бригада скорой медицинской помощи.
Установлено: 35-летний водитель автомобиля «Тойота Краун» двигался с улицы Русская в направлении Маковского. В районе проспекта 100 лет Владивостоку мужчина не справился с управлением,съехал на газон и врезался в столб уличного освещения.
В результате ДТП водитель автомашины «Тойота Краун» получил тяжелые травмы, от которых скончался на месте происшествия. Пассажир автомашины госпитализирован в ВКБ № 2 с диагнозом «тяжелая сочетанная травма».
Стаж вождения погибшего водителя составил 17 лет. В текущем году он привлекался к административной ответственности за нарушения Правил дорожного движения по ч.1 ст. 12.5 КоАП РФ (управление транспортным средством при наличии неисправностей и условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена).
Устанавливаются обстоятельства происшествия. Назначено проведение ряда экспертиз.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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