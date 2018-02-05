Погоны и форму летчика Романа Филипова передадут на вечное хранение в Музей Победы

10 августа в московском Музее Победы состоится торжественная церемония передачи погон и личных вещей Героя России, заместителя командира эскадрильи 187-го гвардейского штурмового авиационного полка, гвардии майора Романа Филипова. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на информационный центр ФГБУК «Музей Победы».

Военная форма и знаки отличия, переданные родными летчика, станут первыми экспонатами новой экспозиции музея «Реликвии Победы», которая будет посвящена героям-защитникам Отечества.

Роман Николаевич Филипов родился 13 августа 1984 года в Воронеже. В Приморье Роман служил в составе Черниговского полка штурмовой авиации. Неоднократно принимал участие во всероссийских военных маневрах «Авиадартс», где в 2013 году занял второе место среди штурмовиков.

Был откомандирован в расположение авиационной группы ВКС России в Сирии, где принимал участие в военных операциях в качестве командира звена штурмовиков Су-25СМ.

3 февраля 2018 года в сирийской провинции Идлиб российский самолет Су-25 под управлением Филипова был сбит. Пилот Роман Филипов катапультировался, но погиб при ведении боя с террористами.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении погибшему летчику звания Героя России.

Похоронен с воинскими почестями 8 февраля 2018 года на Аллее Славы Коминтерновского кладбища Воронежа.

Напомним, на авиабазе Черниговка в Приморском крае один их самолетов штурмового авиационного полка ВВС и ПВО получил имя Героя России Романа Филипова, Александр Галушка предложил установить в одном из городов Приморья памятник летчику.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]