ГИБДД Владивостока: порядка 30 тыс. штрафов оплачено со скидкой в 50%

С начала года сотрудниками Госавтоинспекции УМВД России по городу Владивостоку наложено 53 тыс. 219 штрафов за нарушения Правил дорожного движения.

Госавтоинспекция Владивостока напоминает, что неуплата штрафов в установленный законодательством срок является административным правонарушением, предусмотренным ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. Штраф должен быть оплачен в срок, не превышающий 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

Если штраф не оплачен в установленный срок, дело передается судебному приставу. Неуплата штрафа ведет к административной ответственности:

• к штрафу в 2 раза превышающему первоначальный штраф;

• лишению свободы до 15 суток;

• исправительным общественным работам на время до 50 часов.

При оплате штрафа за ряд нарушений ПДД в срок, не превышающий 20 дней, гражданам предоставляется скидка в 50%. Так, с начала года со скидкой гражданами оплачено 29 тыс. 832 штрафа.

Скидкой не могут воспользоваться нарушители, управляющие автомашиной в состоянии опьянения или отказавшиеся от освидетельствования, виновники ДТП с пострадавшими, а также водители, систематически нарушающие Правила дорожного движения.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]