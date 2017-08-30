ГИБДД Владивостока: порядка 30 тыс. штрафов оплачено со скидкой в 50%
С начала года сотрудниками Госавтоинспекции УМВД России по городу Владивостоку наложено 53 тыс. 219 штрафов за нарушения Правил дорожного движения.
Госавтоинспекция Владивостока напоминает, что неуплата штрафов в установленный законодательством срок является административным правонарушением, предусмотренным ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. Штраф должен быть оплачен в срок, не превышающий 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.
Если штраф не оплачен в установленный срок, дело передается судебному приставу. Неуплата штрафа ведет к административной ответственности:
• к штрафу в 2 раза превышающему первоначальный штраф;
• лишению свободы до 15 суток;
• исправительным общественным работам на время до 50 часов.
При оплате штрафа за ряд нарушений ПДД в срок, не превышающий 20 дней, гражданам предоставляется скидка в 50%. Так, с начала года со скидкой гражданами оплачено 29 тыс. 832 штрафа.
Скидкой не могут воспользоваться нарушители, управляющие автомашиной в состоянии опьянения или отказавшиеся от освидетельствования, виновники ДТП с пострадавшими, а также водители, систематически нарушающие Правила дорожного движения.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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