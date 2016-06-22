В Приморье найдено тело утонувшего ребенка
9 августа в 16.05 в Приморье в протоке Быстрая было обнаружено тело утонувшего мальчика. Поиски его отца продолжаются. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ГКУ Приморского края по пожарной безопасности, ГОЧС.
Напомним, 8 августа в Дальнереченский район направлена водолазная группа спасателей Приморской краевой поисково-спасательной службы для проведения поиска утонувших мужчины и его восьмилетнего сына. По предварительной информации, отец и сын утонули 7 августа на протоке вблизи микрорайона Каменушка.
Заявка на проведение поисков поступила из администрации Дальнереченского городского округа. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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