Борис Кубай: Тайфун «Яги» может задеть Приморье

— Куда может пойти новый тайфун, получивший имя «Яги» (Yagi)?

— Тайфун «Яги», четырнадцатый в этом сезоне, пока направляется на север-северо-запад в сторону Шанхая. Расчетная дата прохождения траверза Шанхая — 12 августа.

Мы прорабатываем, как минимум, две основные версии его дальнейшей траектории.

Первая и главная из них следующая: тайфун, постепенно теряя свои силы, выходит на центральную часть Жёлтого моря, поворачивает на восток, переваливает Корейский полуостров и, продолжая ослабевать, держит курс над Японским морем в сторону Хоккайдо. При этом существует вероятность, что северной шапкой он заденет южную, юго-восточную часть Приморья 14 августа. В этом случае на юго-востоке края возможны интенсивные дожди количеством более 50 мм.

Вторая версия заключается в том, что ослабленный тихоокеанский антициклон начнет несколько усиливаться и распространяться с востока на запад, оттесняя тайфун к западу. В этом случае тайфун в районе Шанхая может выйти на материк и там прекратит своё существование.

А над Приморьем в период 13–14 августа может пройти с севера на юг очередной атмосферный фронт с ливнями и кое-где с грозами. За этим фронтом воздух в ночные и утренние часы ещё заметнее посвежеет. Дело идёт к осени.

Исходя из того, что существует большая вероятность выхода тайфуна к южному побережью Приморья, я бы порекомендовал отдыхающим внести коррективы в свои планы на 13 и 14 августа, подготовившись к интенсивным дождям, порывистому ветру и подъёмам уровней воды, особенно малых рек.

Учитывая, что после 14 августа температурный фон понизится, ночёвка в палатках потребует большего утепления. Ну а дневные температуры будут ещё вполне комфортными.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]