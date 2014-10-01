Жители Владивостока снова остались без горячей воды

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на энергетиков, в связи с плановой перекладкой теплотрассы по улице Фадеева, до 5 сентября от ГВС будут отключены жители следующих домов:



Ватутина: 4в;

Воропаева: 5, 33, 33а;

Горийская: 6, 6а;

Горная: 25, 31, 31а, 33, 33а;

Громова: 2;

Зейская: 4, 4/2, 5, 12;

Ивановская: 6а, 15, 17, 19, 28;

Луговая: 21, 45, 45/1, 45/2, 47, 49, 51а;

Матросская 5-я: 21;

Матросская 7-я: 33а;

Невельского: 2, 4, 6, 8;

Новоивановская: 3;

Приходько: 2, 4, 13, 15, 17, 19, 21;

Светланская: 191, 193, 195, 195а, 197, 197а, 205, 205а, 205у, 207, 209;

Спиридонова: 20, 22, 24, 25, 26, 28, 28у, 29, 30/32, 37;

Стрелковая: 16б, 46, 50;

Трудовых Резервов: 5, 7;

Тунгусская: 44, 46, 46а, 48, 50, 61, 63, 63, 65, 69;

Фадеева: 31, 35, 43,45;

Флотская 1-я: 50, 56;

Шепеткова: 8, 8а, 14, 16, 18, 18, 25, 31/1, 32, 33, 34/36, 35, 37, 38, 40, 42, 44, 46;

Адмирала Кузнецова: 53, 53/1;

Ватутина: 4, 4а, 4у, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 24, 26;

Ладыгина: 2, 11, 13, 15, 17, 19;

Невельского: 21у, 31;

Нейбута: 10, 10а, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 19у, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26у, 27, 28, 29, 30, 30у, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 45, 45а, 47, 51, 51а, 53, 57, 61, 63, 65, 65а, 67, 75, 77, 81, 83, 85, 87;

Сабанеева: 22, 22у, 24;

Стрелковый: 22а;

Черняховского: 3, 3а, 3б, 3в, 5в, 7, 13, 19, 21;

Адмирала Кузнецова: 74, 74у, 76, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92;

Владикавказская: 1, 5;

Горийская: 1, 4;

Громова: 4, 6, 8, 10, 12;

Каплунова: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 11, 12, 12, 13, 15, 17, 23;

Невельского: 1, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29;

Спиридонова: 15, 34, 42, 44.



В связи с плановой перекладкой теплотрассы по улице Нижнепортовой, до 10 августа от ГВС будут отключены потребители, проживающие по следующим адресам:



Верхнепортовая: 7, 9, 9а, 9в, 11, 11в, 25, 27, 27а, 29, 40а, 40а, 44а, 70, 72 /1, 72 /2, 72 /3, 74, 76, 76а, 78;

Импортная: 15, 16;

Казанская: 1, 4 /6, 5, 7;

Керченская: 7, 9, 9а;

Крыгина: 1, 3, 5, 6, 15, 15а, 16, 17, 17а, 23, 28, 30, 34, 36, 40, 42, 42а, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86в; Леонова: 20, 20а, 20б, 20в, 21, 21а, 22а, 25, 27, 31, 33, 64, 66;

Морозова: 2, 4, 5, 7, 7б, 9;

Нижнепортовая: 2, 4, 6г;

Перекопский: 3, 5, 7;

Пологая: 53;

Розничная: 43;

Самарская: 10а;

Саратовская: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13;

Сипягина: 6, 8, 8 /10, 10, 12, 15, 19, 22, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34;

Станюковича: 48;

Стрельникова: 3, 3а, 3б, 4, 4 /6, 5, 5а, 6а, 7, 8, 9а, 10, 12, 14;

Ялтинская: 5, 6, 6а, 8а, 18.



Замена трубопроводов повысит надежность систем теплоснабжения и обеспечит жителям своевременную подачу горячей воды и отопления в дальнейшем.



В связи с ремонтными работами по результатам первого этапа осенне-летних гидравлических испытаний, от ГВС до 10 августа от будут отключены жители следующих домов:



Батарейная: 2;

Западная: 13;

Морская 1-я: 20, 27;

Набережная: 1, 5, 7а, 9, 10, 13, 16, 20;

Станюковича: 3;

Тигровая: 7, 9.



Напоминаем, специалисты АО «ДГК» начали летне-осенние гидравлические испытания магистральных теплотрасс – обязательного и необходимого этапа по подготовке города к предстоящему отопительному сезону.



С 13 по 20 августа без ГВС останутся жители Фрунзенского и части Ленинского и Первореченского районов, получающие тепло от Владивостокской ТЭЦ-1. Проверке в рамках гидравлических испытаний подвергнется и Голдобинская теплотрасса, в результате чего без ГВС останутся жители Первомайского района, получающие тепло от ТЭЦ-2.

С 20 по 27 августа коммунальная услуга будет отсутствовать у потребителей, проживающих в Советском районе и части Первореченского, которые получают услугу от объединенной котельной «Северная».

С 17 по 24 сентября без горячего водоснабжения останутся жители Ленинского района, получающих тепло от Владивостокской ТЭЦ-2. Проверка Фадеевской теплотрассы станет заключительным этапом гидравлических испытаний.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]