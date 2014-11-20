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Гражданин КНР задержан в Приморье за попытку вывоза крупной суммы валюты

Гражданин КНР задержан в Приморье за попытку вывоза крупной суммы валюты

Фото: Kapital.kz

Около 7,6 тысячи евро и 2,3 тысячи юаней изъяли уссурийские таможенники у китайского туриста, выезжающего на родину. Валюта обнаружена  при оформлении группы туристов  в пункте пропуска ДАПП Полтавка.

При досмотре багажа жителя Поднебесной таможенники обнаружили незадекларированные 9,9 тысячи долларов США, 2,3 тысячи юаней и 7,7 тысячи евро. О том, что сумму денежных средств, превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США, необходимо декларировать, мужчина не знал, а на информационные стенды с правилами перемещения товаров через таможенную границу не обратил внимания. Теперь против туриста возбуждено дело об административном правонарушении. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до двукратной незадекларированной суммы денежных средств либо их конфискацию. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Антонину Лочилову, пресс-секретаря Уссурийской таможни.

Денежные средства, перемещаемые сверх разрешенной нормы без подачи таможенной декларации, изъяты и направлены на ответственное хранение. Проводится расследование.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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