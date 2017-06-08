Учебный корабль «Перекоп» покидает Владивосток. Видеорепортаж Екатерины Шинкаренко
Кронштадт, Севастополь, Владивосток — и снова в путь! Учебный корабль Балтийского флота «Перекоп» после двухмесячной стоянки в столице Приморья вновь отправляется в плавание. На этот раз в Североморск. По северному пути пройдут курсанты ТОВВМУ и еще совсем юные нахимовцы.
По военным меркам, это вовсе не длинная экспедиция — от Владивостока до Североморска 11 дней. Событие по-настоящему историческое — впервые учебный корабль пройдет по морскому северному пути. На борту — совсем еще юные курсанты и кадеты. Одни только-только закончили десятый класс.
Антон Мочалов, кадет Нахимовского военно-морского училища: «Родители спокойно отпустили, сказали — это обязательно».
Другие — уже третьекурсники. Но одинаково за всех переживают родители.
Лариса Киселёва, мама курсанта ТОВВМУ им. Макарова:
- Чего больше, гордости или переживания?
- А тут всё переполняет: и гордость, и волнение, переживание. Всё-таки первый поход, какой он будет? В первый раз они идут этим путём.
Длинный путь «Перекопа» начался 1 марта в Кронштадте. Цель учебного корабля — обойти всю Евразию морем. На пути — четыре океана! Во Владивосток «Перекоп» зашел в июне. Отсюда 200 курсантов Санкт-Петербургского военно-морского училища отправились домой самолетом.
«Перекоп» провел во Владивостоке 2,5 месяца. За это время провели плановый ремонт, корабль даже успел поучаствовать в дне ВМФ, в Амурском заливе он был почетным гостем. И вот сейчас на борту «Перекопа» снова кадеты и курсанты, и корабль вновь готов отправиться в дальнее плавание.
Уже в Мурманской области приморских макаровцев и нахимовцев сменят курсанты Балтийского училища. Всего за полгода на борту «Перекопа» побывает 500 курсантов. Они будут совершенствовать навыки управления кораблем в разных условиях и сложной навигационной обстановке.
Владимир Чороков, командир учебного корабля «Перекоп»: «Наш корабль военный. Это так кажется, что курсанты идут в круиз. Но он-то еще полубоевой. У нас есть оружие. И условия размещения соответствуют размещению и проживанию на боевых кораблях. Поэтому для курсантов, которые впервые вышли в море, будет сначала сложновато, но потом они привыкнут».
Учебный корабль «Перекоп» оснащен современным радиотехническим и навигационным оборудованием. Кроме того, это корабль ледового класса, поэтому заморозки на морском Северном пути ему не страшны.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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