Кронштадт, Севастополь, Владивосток — и снова в путь! Учебный корабль Балтийского флота «Перекоп» после двухмесячной стоянки в столице Приморья вновь отправляется в плавание. На этот раз в Североморск. По северному пути пройдут курсанты ТОВВМУ и еще совсем юные нахимовцы.

По военным меркам, это вовсе не длинная экспедиция — от Владивостока до Североморска 11 дней. Событие по-настоящему историческое — впервые учебный корабль пройдет по морскому северному пути. На борту — совсем еще юные курсанты и кадеты. Одни только-только закончили десятый класс.

Антон Мочалов, кадет Нахимовского военно-морского училища: «Родители спокойно отпустили, сказали — это обязательно».

Другие — уже третьекурсники. Но одинаково за всех переживают родители.

Лариса Киселёва, мама курсанта ТОВВМУ им. Макарова:

- Чего больше, гордости или переживания?

- А тут всё переполняет: и гордость, и волнение, переживание. Всё-таки первый поход, какой он будет? В первый раз они идут этим путём.

Длинный путь «Перекопа» начался 1 марта в Кронштадте. Цель учебного корабля — обойти всю Евразию морем. На пути — четыре океана! Во Владивосток «Перекоп» зашел в июне. Отсюда 200 курсантов Санкт-Петербургского военно-морского училища отправились домой самолетом.

«Перекоп» провел во Владивостоке 2,5 месяца. За это время провели плановый ремонт, корабль даже успел поучаствовать в дне ВМФ, в Амурском заливе он был почетным гостем. И вот сейчас на борту «Перекопа» снова кадеты и курсанты, и корабль вновь готов отправиться в дальнее плавание.

Уже в Мурманской области приморских макаровцев и нахимовцев сменят курсанты Балтийского училища. Всего за полгода на борту «Перекопа» побывает 500 курсантов. Они будут совершенствовать навыки управления кораблем в разных условиях и сложной навигационной обстановке.

Владимир Чороков, командир учебного корабля «Перекоп»: «Наш корабль военный. Это так кажется, что курсанты идут в круиз. Но он-то еще полубоевой. У нас есть оружие. И условия размещения соответствуют размещению и проживанию на боевых кораблях. Поэтому для курсантов, которые впервые вышли в море, будет сначала сложновато, но потом они привыкнут».

Учебный корабль «Перекоп» оснащен современным радиотехническим и навигационным оборудованием. Кроме того, это корабль ледового класса, поэтому заморозки на морском Северном пути ему не страшны.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]