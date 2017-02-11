«Вести: Приморье»: Трагедия дикого женьшеня
Семь миллионов рублей могли бы заработать контрабандисты, провези они то, что планировали, из Приморья в Китай. За шесть увесистых свертков, спрятанных в грузовике, россиянину, который находился за рулем, грозит наказание от трёх до семи лет со штрафом до миллиона. Не просто лесное богатство — будущее приморской тайги вырубают, выкапывают так, что потом годами ничего не растет. О трагедии дикого женьшеня расскажем в программе «Вести: Приморье» в 21.45 на телеканале «Россия-1».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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