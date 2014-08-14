ГТРК «Владивосток» предоставит по часу эфирному времени каждому кандидату в губернаторы Приморья

В четверг утром прошла жеребьевка эфирного времени для размещения предвыборной агитации. ГТРК «Владивосток» предоставила каждому из пяти зарегистрированных кандидатов в губернаторы Приморья по часу эфира на двух телеканалах и трех радиостанциях.

По часу эфира на каналах «Россия-1», «Россия-24» и трех приморских радиостанциях получили участники выборов губернатора края. Половина этого времени будет отдана на агитацию и половина — на дебаты.

Евгений Оленев, заместитель директора, начальник службы информационных программ ГТРК «Владивосток»: «Они начнутся в нашем эфире 13 августа и продлятся две недели. Поэтому я предлагаю всем наши зрителям и слушателям смотреть программу теле- и радиопередач, которая будет опубликована у нас на сайте, и познакомиться со всеми предвыборными платформами всех кандидатов в губернаторы».

Для участия в досрочных выборах губернатора Приморья 9 сентября зарегистрировались пять человек от разных политических партий. Совсем скоро все жители края смогут ознакомиться с их взглядами на будущее развитие Приморья и выбрать своего кандидата.

Игорь Хрущев, доверенное лицо кандидата в губернаторы Приморского края А. В. Тарасенко: «Андрей Владимирович Тарасенко приветствует здоровую политическую конкуренцию в крае. Конструктивная и публичная дискуссия о будущем региона пойдет ему только на пользу. Нашу кампанию мы будем вести честно, открыто, чего ожидаем от своих оппонентов и к чему призываем всех, кто будет участвовать в избирательной кампании».

Алексей Козицкий, кандидат в губернаторы Приморского края: «Конечно же, я, как представитель партии «Справедливая Россия», буду участвовать в этих дебатах, участвовать во всех мероприятиях, которые будут проходить и освещаться каналами и радиостанциями ГТРК «Владивосток».

Кроме выборов губернатора края 9 сентября в Приморье пройдет свыше 40 избирательных кампаний. Приморцы будут голосовать за глав сельских и городских поселений, депутатов Законодательного собрания и муниципальных дум.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]