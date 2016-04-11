«Хозяин жизни» застрял на газоне у приморской сцены Мариинского театра во Владивостоке

Во Владивостоке у приморской сцены Мариинского театра произошло необычное ДТП, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм dps_vl.

«Хозяин жизни», как назвали очевидцы незадачливого водителя «Тойоты Ленд Крузера», решил объехать пробку по газону. Автомобиль заехал на зеленый косогор и увяз в мокрой земле. TLC 200 смог высвободиться из «плена», когда его вытянули на проезжую часть с помощью троса.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]