Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 18:25
  1

«Хозяин жизни» застрял на газоне у приморской сцены Мариинского театра во Владивостоке

«Хозяин жизни» застрял на газоне у приморской сцены Мариинского театра во Владивостоке

Во Владивостоке у приморской сцены Мариинского театра произошло необычное ДТП, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм dps_vl.

«Хозяин жизни», как назвали очевидцы незадачливого водителя «Тойоты Ленд Крузера», решил объехать пробку по газону. Автомобиль заехал на зеленый косогор и увяз в мокрой земле. TLC 200 смог высвободиться из «плена», когда его вытянули на проезжую часть с помощью троса.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:






Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря