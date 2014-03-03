Доллар 66, евро 77: рубль упал в ноябрь 2016-го

Курс доллара в начале торгов на Московской бирже вырос на 1 рубль и достиг 66,55 рубля. Таким образом, отметка в 66 рублей была превышена впервые с ноября 2016 года.

Евро тоже подскочил на 1,15 рубля — до 77,17 рубля, преодолев уровень апреля текущего года.

К снижению рубля привели новости о том, что США готовы ввести новые санкции против России. На этот раз причина санкций – в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, в котором обвиняют российские власти. Несколько американских сенаторов подготовили законопроект, который направлен против российского государственного долга и отечественных банков. Как отметил представитель Госдепа США, через 90 дней американские власти примут решение по поводу введения второго пакета санкций против Москвы в зависимости от того, выполнит ли она ряд поставленных ей условий, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на ТАСС.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]