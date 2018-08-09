rp5 предсказывает "чудовищное" количество осадков для Владивостока

Интернет-сайты прогноза погоды публикуют устрашающие сценарии удара стихии по Владивостоку в начале следующей недели. Вечером 9 августа всех превзошел ресурс rp5.ru (см.фото), который в своем 6-дневном прогнозе обещает Владивостоку 275 (ДВЕСТИ СЕМЬДЕСЯТ ПЯТЬ) мм осадков за 18 часов.

Остальные сайты в разы "скромней" в своих прогнозах: Gismeteo - 92 мм, windguru - 35 мм, Примпогода - 30 мм.

Ранее "Вести:Приморье" сообщали, что "Тропический шторм обрушится на Владивосток".

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]