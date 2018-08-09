Cветлана Тарасенко в соцсетях поздравила мужа с "55"

9 августа 2018 года глава Приморского края Андрей Тарасенко отпраздновал юбилейный день рождения - 55 лет. Супруга губернатора - Светлана Тарасенко поздравила его в своем аккаунте Инстаграм:

"Сегодня у мужа День рождения, две пятерочки:)) но он не дома , а летит по работе на Камчатку. Да это и не важно, где он, главное, что он всегда рядом со мной, в моем сердце. И я Поздравляю тебя и шлю эти цветы через соцсети! Желаю тебе здоровья,оно потребуется, чтобы идти по намеченному курсу и вместе с нами со всеми решать проблемы края, ( а проблем много)! Желаю счастья , радостных минут в жизни, друзей верных и достойных соратников!"

"Вести:Приморье" присоединяются к прозвучавшим поздравлениям!!!

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]