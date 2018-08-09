Cветлана Тарасенко в соцсетях поздравила мужа с "55"
9 августа 2018 года глава Приморского края Андрей Тарасенко отпраздновал юбилейный день рождения - 55 лет. Супруга губернатора - Светлана Тарасенко поздравила его в своем аккаунте Инстаграм:
"Сегодня у мужа День рождения, две пятерочки:)) но он не дома , а летит по работе на Камчатку. Да это и не важно, где он, главное, что он всегда рядом со мной, в моем сердце. И я Поздравляю тебя и шлю эти цветы через соцсети! Желаю тебе здоровья,оно потребуется, чтобы идти по намеченному курсу и вместе с нами со всеми решать проблемы края, ( а проблем много)! Желаю счастья , радостных минут в жизни, друзей верных и достойных соратников!"
"Вести:Приморье" присоединяются к прозвучавшим поздравлениям!!!
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
17.07.2018 Андрей Тарасенко появился в соцсетях
-
08.03.2018 Глава Приморья Андрей Тарасенко поздравил женщин края с праздником 8 марта
-
13.01.2018 Андрей Тарасенко рассказал журналистам о том, что ждет Приморье
-
07.01.2018 Андрей Тарасенко поздравил приморцев с Рождеством Христовым
-
18.12.2017 Андрей Тарасенко: жителей Приморья ждет колоссальное событие
-
08.10.2017 Андрей Тарасенко рассказал о личной жизни
Добавить комментарий