Адвокат скрыл следы распостранения детского порно - СК РФ

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении адвоката Адвокатской палаты Приморского края и местной жительницы. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 294 УК РФ (воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования). "Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на сайт СКР РФ по Приморскому краю. По версии следствия, адвокат Денис Щ.( на фото) получил от обвиняемой ноутбук с детским порно и спрятал его в своей сумке.

По версии следствия, в производстве следователя следственного отдела по Фрунзенскому району города Владивостока следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю находилось уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 242.1 УК РФ, по факту хранения в целях распространения видеоматериалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних.

19 апреля 2017 года обвиняемый, получив информацию, о проведении следователем в рамках указанного уголовного дела обыска в нежилом помещении на улице Мордовцева в городе Владивостоке, достоверно зная, что последний изымает предметы, имеющие значение для уголовного дела, в том числе компьютерную технику и носители электронной информации, получил от обвиняемой ноутбук и спрятал его в своей сумке. Женщина также скрыла иные электронные носители информации, подлежащие изъятию и имеющие значение для уголовного дела.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Исходя из обстоятельств дела, "Вести:Приморье" могут предположить, что речь в заметке идет об адвокате Денис Щ., о котором издание "Золотой мост" писало в статье "Во Фрунзенском районном суде Владивостока по «делу мормонов» будут судить адвоката".

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]