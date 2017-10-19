Андрей Тарасенко контролирует развитие Приморья. Видеорепортаж
Андрей Тарасенко продолжает свой контроль за развитием края. На этот раз глава Приморья посетил Кировский район и город Лесозаводск.
Насыщенный день ждал главу региона во время его визита в Лесозаводский городской округ и Кировский район. Так, Андрей Тарасенко начал свой рабочий день с посещения ведущих предприятий Лесозаводска. Визит руководителя края был не только ознакомительным. Приоритетной задачей сегодня является поддержка предприятий: «СКИТ», «Славда», «Мясокомбинат Лесозаводский», «Мебель Люкс» «Лесозаводский лесоперерабатывающий комплекс» и «Тернейлесстрой». Кроме того, руководителя края ждала встреча с жителями города. На ней люди задавали самые острые вопросы: ремонт дорог, строительство очистных предприятий, обеспечение населения дровами. Глава администрации городского округа пообещал, что в течение двух недель рассмотрит все жалобы.
Не менее плодотворной оказалась поездка и в Кировский район. Здесь глава края проверил состояние железобетонного моста через реку Крыловка. В феврале этого года Андрей Тарасенко дал распоряжение о ремонте переправы. Валерий Таткало, директор компании «Примавтодор», заверил, что на сегодняшний день мост готов на 70%, а сдача объекта планируется уже к концу этого года.
Социальному развитию района глава Приморья посвятил не меньше времени. Основными направлениями стали замена кровли детского сада в поселке Кировский и капитальный ремонт поликлиники в Горных Ключах. Помимо этого, Андрей Тарасенко рекомендовал санаториям Кировского района активнее развивать программы реабилитации.
Андрей Тарасенко, врио губернатора Приморского края: «Если нужны какие субсидии, какая-нибудь помощь, мы готовы дать. Но сделайте стратегию».
И этот рабочий визит в муниципалитеты Андрея Тарасенко завершился награждением выдающихся жителей и предприятий краевыми наградами — памятными знаками к 80-летию Приморского края.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
08.08.2018 Андрей Тарасенко посетил Хасанский район
-
20.02.2018 Андрей Тарасенко встретился с главой Арсеньева
-
19.01.2018 Андрей Тарасенко проведет рабочий день в Кировском районе
-
20.12.2017 Андрей Тарасенко проведет рабочий день в Дальнегорске
-
14.11.2017 Андрей Тарасенко отправился в рабочую поездку по Артему
-
19.10.2017 Андрей Тарасенко посетит с рабочим визитом Пожарский район
Добавить комментарий