Андрей Тарасенко продолжает свой контроль за развитием края. На этот раз глава Приморья посетил Кировский район и город Лесозаводск.

Насыщенный день ждал главу региона во время его визита в Лесозаводский городской округ и Кировский район. Так, Андрей Тарасенко начал свой рабочий день с посещения ведущих предприятий Лесозаводска. Визит руководителя края был не только ознакомительным. Приоритетной задачей сегодня является поддержка предприятий: «СКИТ», «Славда», «Мясокомбинат Лесозаводский», «Мебель Люкс» «Лесозаводский лесоперерабатывающий комплекс» и «Тернейлесстрой». Кроме того, руководителя края ждала встреча с жителями города. На ней люди задавали самые острые вопросы: ремонт дорог, строительство очистных предприятий, обеспечение населения дровами. Глава администрации городского округа пообещал, что в течение двух недель рассмотрит все жалобы.

Не менее плодотворной оказалась поездка и в Кировский район. Здесь глава края проверил состояние железобетонного моста через реку Крыловка. В феврале этого года Андрей Тарасенко дал распоряжение о ремонте переправы. Валерий Таткало, директор компании «Примавтодор», заверил, что на сегодняшний день мост готов на 70%, а сдача объекта планируется уже к концу этого года.

Социальному развитию района глава Приморья посвятил не меньше времени. Основными направлениями стали замена кровли детского сада в поселке Кировский и капитальный ремонт поликлиники в Горных Ключах. Помимо этого, Андрей Тарасенко рекомендовал санаториям Кировского района активнее развивать программы реабилитации.

Андрей Тарасенко, врио губернатора Приморского края: «Если нужны какие субсидии, какая-нибудь помощь, мы готовы дать. Но сделайте стратегию».

И этот рабочий визит в муниципалитеты Андрея Тарасенко завершился награждением выдающихся жителей и предприятий краевыми наградами — памятными знаками к 80-летию Приморского края.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]