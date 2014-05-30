В Приморье задержана группа вымогателей

Сотрудники уголовного розыска в Лесозаводске при силовой поддержке бойцов Росгвардии пресекли деятельность группы лиц, подозреваемых в вымогательстве денег у жителей города. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Установлено, что в 2016 году подозреваемые, восемь местных жителей в возрасте от 27 до 36 лет, желая улучшить свое материальное положение, решили завладеть чужим имуществом путем вымогательств.

Участники группы под угрозой применения насилия в отношении потерпевших и членов их семей вымогали от 10 тысяч до 2 млн рублей. Выражая серьезность своих намерений, подозреваемые повреждали имущество потерпевших.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий у злоумышленников изъяты банковские карты, деньги, мобильные телефоны, оружие и боеприпасы. Возбуждено уголовное дело. Наиболее активные участники группы заключены под стражу, в отношении остальных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и домашнего ареста.

На сегодняшний день установлено, что от действий членов группы пострадали шесть граждан. Ущерб, причиненный потерпевшим, превысил 300 тысяч рублей.

Потерпевших просьба обратится в межмуниципальный отдел МВД России «Лесозаводский» по адресу г. Лесозаводск ул. Григоренко, 20 кабинет № 403, 506, 510 либо сообщить по телефону (42355) 24-100, 21-024, 21-034, 89992967041.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]