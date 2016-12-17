Приморский арбитраж обязал «Радиоприбор» вернуть 178 млн рублей в бюджет

Арбитражный суд Приморского края принял решение удовлетворить иск регионального департамента промышленности к банкротящемуся предприятию «Радиоприбор» о взыскании долга в 178 млн рублей. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ТАСС.

Сложная финансовая ситуация на «Радиоприборе» возникла в конце 2014 года. В 2016 году власти направили из краевого бюджета 178 млн рублей на частичное погашение долгов перед сотрудниками завода. Однако проблема до сих пор не решена, предприятие остается крупнейшим должником по зарплате в регионе. Сейчас в отношении «Радиоприбора» идет процедура банкротства, продается имущество завода, чтобы выплатить долги работникам.

Арбитражный суд решил удовлетворить иск департамента промышленности Приморья и взыскать с «Радиоприбора» 178 млн рублей.

Из-за финансовых проблем на «Радиоприборе» было принято решение, что он станет филиалом Дубненского машиностроительного завода. Первомайский районный суд Владивостока в конце июля 2018 года приговорил бывшего директора «Радиоприбора» Михаила Харченко к четырем годам лишения свободы за умышленную невыплату зарплаты сотрудникам предприятия.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]