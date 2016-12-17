Приморский арбитраж обязал «Радиоприбор» вернуть 178 млн рублей в бюджет
Арбитражный суд Приморского края принял решение удовлетворить иск регионального департамента промышленности к банкротящемуся предприятию «Радиоприбор» о взыскании долга в 178 млн рублей. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ТАСС.
Сложная финансовая ситуация на «Радиоприборе» возникла в конце 2014 года. В 2016 году власти направили из краевого бюджета 178 млн рублей на частичное погашение долгов перед сотрудниками завода. Однако проблема до сих пор не решена, предприятие остается крупнейшим должником по зарплате в регионе. Сейчас в отношении «Радиоприбора» идет процедура банкротства, продается имущество завода, чтобы выплатить долги работникам.
Арбитражный суд решил удовлетворить иск департамента промышленности Приморья и взыскать с «Радиоприбора» 178 млн рублей.
Из-за финансовых проблем на «Радиоприборе» было принято решение, что он станет филиалом Дубненского машиностроительного завода. Первомайский районный суд Владивостока в конце июля 2018 года приговорил бывшего директора «Радиоприбора» Михаила Харченко к четырем годам лишения свободы за умышленную невыплату зарплаты сотрудникам предприятия.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
11.07.2018 Бывшие работники "Радиоприбора" просят главу Приморья помочь вернуть им долги по зарплате
-
29.01.2018 На погашение долгов по зарплате сотрудникам «Радиоприбора» направлено 18 млн рублей
-
08.11.2017 Завершена инвентаризация имущества «Радиоприбора»
-
05.10.2017 Более 200 человек уже трудоустроены на «Радиоприборе»
-
03.08.2017 Почти 200 человек приняты на работу в новый «Радиоприбор»
-
17.12.2016 Власти Приморья выплатили 180 млн рублей из резервного фонда работникам "Радиоприбора"
Добавить комментарий