«Вести: Приморье. Интервью»: Как правильно жаловаться в прокуратуру?
«Вести: Приморье. Интервью» с Евгенией Угловой, начальником отдела по рассмотрению обращений и приему граждан Прокуратуры Приморского края.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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