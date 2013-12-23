Житель Владивостока заплатил таможенную пошлину в 75 млн. рублей

Во Владивостоке двое мужчин привлечены к ответственности за уклонение от уплаты таможенных платежей на сумму более 75 млн. рублей. "Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на старшего помощника руководителя Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России по взаимодействию со СМИ) Дарья Немцева.

Собранные следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета России доказательства оказались достаточными для вынесения судом постановления о прекращении уголовного дела в отношении гражданина России и гражданина Социалистической Республики Вьетнам в связи с назначением им судебного штрафа за совершение ими преступления, предусмотренного п. «а» и «г» ч. 2 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с физического лица, совершенного группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере), а также за совершение тем же гражданином России преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение и ношение боеприпасов).

Напомним, по данным следствия, уклонение от уплаты таможенных платежей было совершено при осуществлении временного ввоза на таможенную территорию ЕАЭС моторной яхты «AVAGLIANI», стоимостью не менее 5 000 000 евро.(см. фото)

В короткие сроки в результате грамотно организованного расследования, а также спланированных следственно-оперативных мероприятий совместно с сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю, Дальневосточной оперативной таможни ФТС России, обвиняемыми полностью уплачены таможенные платежи в размере 75 350 545 руб.

При этом, в ходе расследования уголовного дела в результате проведенного обыска у одного из мужчин были обнаружены 16 патронов к огнестрельному оружию, которые он незаконно хранил в сейфе.

Фрунзенский районный суд г. Владивостока по ходатайству следственных органов с согласия Приморского транспортного прокурора прекратил уголовные дела в отношении мужчин, назначил гражданину России штраф в размере 130 тыс. рублей, иностранному гражданину – 80 тыс. рублей

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]