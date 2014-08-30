Анонс на 11 августа

11 августа во Владивостока на центральной площади с 9.00 до 17.00 будет проходить ярмарка.

11 августа — День физкультурника в России.

11 августа Приморский край (все муниципалитеты). Массовые соревнования, фестивали, турниры, «Веселые старты», эстафеты среди любителей спорта, посвященные Дню физкультурника.

11 августа г. Владивосток. Всероссийские массовые соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч».

11 августа г. Владивосток, Спортивная набережная, акватория Залива Петра Великого. Открытый чемпионат г. Владивостока по подводному спорту, дисциплина подводная охота. Начало в10.00.

11 августа г. Владивосток. Открытый Чемпионат Приморского края по стендовой стрельбе.

11-12 августа г. Владивосток, УТБ Седанка, стадион «Юность». Первенство г. Владивостока по футболу среди взрослых команд.

11-12 августа г. Фокино. Велоспорт. Открытый Чемпионат и Первенство Приморского края по маунтинбайку, гонка в гору.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]