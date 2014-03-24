В школах Уссурийска продолжается капитальный ремонт

В образовательных учреждениях Уссурийского городского округа активно идут работы по замене деревянных окон на пластиковые. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

В средней школе №8 ремонт начался на прошлой неделе. На замену 118 оконных блоков выделено около 7,4 млн рублей, из них около 6 млн рублей – из краевого бюджета.

В школе села Корсаковка подрядчик только приступили к работам. Окна меняют на всех трех этажах здания. Замена блоков идет засчет софинансирования краевого и местного бюджетов. Общая стоимость работ – 3,66 млн рублей, из них 2,9 млн рублей выделено краем.

Новые окна уже установлены в средней школе села Пуциловка. Строителям осталось заменить деревянные блоки на пластиковые только в спортзале. На эти работы было выделено 1,88 млн рублей из краевого и 470 тысяч рублей из местного бюджетов.

В средней школе села Воздвиженка замена окон начнется на следующей неделе, сейчас идут подготовительные работы. Сумма затрат составит 1,1 млн рублей.

Также в рамках капитального ремонта оконные блоки будут заменены в средней школе №13 на сумму около 1,3 млн рублей из краевого и местного бюджетов.

Все ремонтные работы подрядные организации планируют завершить к началу нового учебного года.

Напомним, что на проведение капитального ремонта образовательных учреждений Уссурийского городского округа в 2018 году направлено 26 млн рублей, из них 12 млн рублей – из краевого бюджета.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]