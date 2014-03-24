Новости Экономика

QR Код этой страницы
Сегодня, 11:59
  0

В школах Уссурийска продолжается капитальный ремонт

В школах Уссурийска продолжается капитальный ремонт

Фото: Пресс-служба администрации Уссурийска

В образовательных учреждениях Уссурийского городского округа активно идут работы по замене деревянных окон на пластиковые. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

В средней школе №8 ремонт начался на прошлой неделе. На замену 118 оконных блоков выделено около 7,4 млн рублей, из них около 6 млн рублей – из краевого бюджета.

В школе села Корсаковка подрядчик только приступили к работам. Окна меняют на всех трех этажах здания. Замена блоков идет засчет софинансирования краевого и местного бюджетов. Общая стоимость работ – 3,66 млн рублей, из них 2,9 млн рублей выделено краем.

Новые окна уже установлены в средней школе села Пуциловка. Строителям осталось заменить деревянные блоки на пластиковые только в спортзале. На эти работы было выделено 1,88 млн рублей из краевого и 470 тысяч рублей из местного бюджетов.

В средней школе села Воздвиженка замена окон начнется на следующей неделе, сейчас идут подготовительные работы. Сумма затрат составит 1,1 млн рублей.

Также в рамках капитального ремонта оконные блоки будут заменены в средней школе №13 на сумму около 1,3 млн рублей из краевого и местного бюджетов.

Все ремонтные работы подрядные организации планируют завершить к началу нового учебного года.

Напомним, что на проведение капитального ремонта образовательных учреждений Уссурийского городского округа в 2018 году направлено 26 млн рублей, из них 12 млн рублей – из краевого бюджета.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:






Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря