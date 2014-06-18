10 новых пожарных машин отправятся на службу в северные районы Приморья

Новые пожарные машины в Приморье будут направлены в основном в северные районы. Это территории, где имеющаяся пожарная техника служит 15 лет и более. Машины направят в пожарные части Дальнереченска, Дальнегорска, Лесозаводска, Октябрьского, Красноармейского, Кавалеровского, Тернейского, Чугуевского, Ольгинского и Ханкайского районов.

Такая крупная единовременная закупка пожарной техники в Приморье пройдет впервые. Ранее закупались по 3-4 единицы в год.

Сейчас спасатели готовятся приобрести 10 автоцистерн на базе автомашин «КАМАЗ». Аналогичные автомашины уже не первый год эксплуатируются в Приморье и хорошо себя зарекомендовали.

Высвобождаемая после замены техника в районах по поручению главы края будет передана муниципальным образованиям для комплектования добровольных пожарных дружин.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]